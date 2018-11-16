Bloomberg «смоделировал» потери российской экономики от санкций

Москва, 16 ноября. Эксперты агентства Bloomberg создали экономическую модель, которая показывает, как могла развиваться российская экономика, если бы Запад не вводил против Москвы санкции, начиная с 2014 года.

По оценкам экспертов, разница между фактическим и потенциальным (без ограничительных мер) темпом роста экономики РФ достигает десять процентов.

Тем не менее, эксперты признают, что рассчитать, каково именно влияние санкций на экономику, достаточно сложно. Падение цен на нефть со второй половины 2014 года также внесло «вклад» в экономику страны, однако только этим объяснить уровень развития российской экономики невозможно.

«Простое сопоставление темпов роста ВВП с изменениями цен на нефть, с поправкой на инфляцию, предполагает, что падение цен на нефть может объяснить немногим более 4% этой разницы», — говорится в материале агентства.

При этом остальные шесть процентов приходятся на санкции и другие факторы, в том числе структурные изменений в экономике.

Согласно представленной Bloomberg модели, санкции в долгосрочной перспективе продолжат оказывать неблагоприятное влияние на российскую экономику. Издание считает, что Москва, несмотря на проведение политики накопления резервов для стабилизации экономики, не сможет достигнуть показателя темпов роста более трех процентов к 2021 году из-за ограничительных мер.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин, комментируя возможные новые санкции против Москвы, назвал макроэкономическую ситуацию в стране устойчивой. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что любые экономические ограничения, которые были введены по политическим мотивам, мешают и тем странам, которые их вводят.