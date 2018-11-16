Искусство сближает людей: в Петербурге открылся VII Международный культурный форум. ФАН-ТВ

В главном штабе Эрмитажа состоялось торжественное открытие VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходит в северной столице с 15 по 17 ноября 2018 года.

Он не только стал визитной карточкой города, но и культурным событием мирового уровня. Ежегодно мероприятие притягивает тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Но главным его преимуществом участники называют возможность налаживать новые связи и обмениваться опытом.

«[Форум] вырос в действительно международное событие, которое очень популярно и главный смысл которого, что культура — это мост, соединяющий людей в самые разные периоды. Когда воды под мостом бывают бурные, мост становится более важным, и это именно то, что происходит сейчас», — подчеркнул Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

«Это хорошее место для встреч и для обсуждений разного рода в области культуры, но главное, что это место встреч с самыми разными зарубежными коллегами. Я за одно утро сделал ту работу, которую в иных условиях надо делать за два-три месяца», — отметил спецпредставитель Президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Михаил Пиотровский рассказал, что благодаря форуму можно сравнить культурные реформы в разных странах. Директор Эрмитажа также считает, что учреждения культуры нужно отделять от общей системы организации услуг, создавать новый тип организации со своими особыми правилами внутренней жизни. По его мнению, необходимо поддерживать автономию музеев и создавать больше открытых и доступных фондохранилищ.

Форум развивается параллельно в трех направлениях: деловая, фестивальная программы и деловая площадка. Последняя создает условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры. Так, в пресс-центре Главного штаба Эрмитажа был заключен договор о сотрудничестве между Министерством культуры РФ и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, а также с соответствующими ведомствами Армении и Мали. По мнению Владимира Мединского, Петербург по праву носит звание культурной столицы и принимает форум на своих берегах.

«У нас традиционно в рамках форума подписываются международные соглашения, на основании которых строятся долгосрочные договоры и программы — обменные годы культуры, фестивали, выставки, совместные театральные и кинопроекты», — отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Также на форуме представлены деловая и культурная программы стран, получивших статус «Страна-гость VII Санкт-Петербургского международного культурного форума». В этом году ими стали Италия и Катар. Многие страны уже выразили свое желание обрести такой статус в следующем году и привезти в северную столицу частицу своей культуры.

«Мы открыли для себя возможности нашего искусства каким-то образом влиять на души людей, смягчать, сближать, открывать какой-то новый мир, который сближает людей. Я очень рад, что сегодня наше искусство действительно является авангардом и интеграцией людей разных политических, религиозных и культурных воззрений», — поделился своими впечатлениями Борис Эйфман, худрук Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана.

В этом году была сформирована обширная программа мероприятий, будет представлен ряд российских и мировых премьер, включающий в себя спектакли, концерты и выставки.