Дамаск, 18 ноября. Спортивная федерация в сирийском городе Хасака в сотрудничестве с управлением образования и с клубом «Аль-Джазира» оживила мероприятие, посвященное 48-й годовщине Исправительного движения во главе с его лидером Хафезом Асадом. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В рамках церемонии прошла акция памяти великих спортсменов сирийской Хасаки. Кроме того, прошел ряд спортивных мероприятий и баскетбольных соревнований при участии жителей сирийского города.

В интервью нашему корреспонденту участники мероприятия рассказали о возвышенном чувстве патриотизма. Как выяснилось, воспоминания об этом движении только усиливает у граждан ощущение принадлежности к родине и близости окончательной победы над терроризмом в Сирии.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Это далеко не первое массовое спортивное мероприятие, которое прошло в Сирии за последние несколько месяцев. Растущее число забегов, марафонов, матчей и различных состязаний между городами и даже провинциями САР ясно демонстрирует тот факт, что страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Люди чувствуют себя безопасно в присутствии сирийской правительственной армии, которая очистила их родную землю от терроризма.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о проведении веломарафона в сирийской провинции Хама в поддержку культуры сирийской республики. В рамках мероприятия прошла памятная фотосессия с официальными лицами САР и простыми гражданами. По словам одного из организаторов, цель проекта — показать всему миру, что, несмотря на кризис в стране, сирийцы живут мирно и ничего не боятся. Участник веломарафона также заявил ФАН, что с помощью подобных мероприятий хочет укрепить культуру волонтерства в стране.