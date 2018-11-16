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Евросоюз обсудит ситуацию вокруг Азовского моря на заседании глав МИД

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Евросоюз обсудит ситуацию вокруг Азовского моря на заседании глав МИД

Брюссель,16 ноября. Министры иностранных дел стран участников Евросоюза обсудят ситуацию вокруг Азовского моря 19 ноября. Об этом сообщил источник в ЕС.

«Другая тема, которая будет обсуждаться, ситуация в Азовском море и наша обеспокоенность в связи с этим», — сообщил источник журналистам.

Источник также заявил, что во время заседания Совета ЕС стороны обсудят санкции США в отношении Тегерана. Эту тему поднимет глава дипломатического ведомства Евросоюза Федерика Могерини.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после незаконного захвата украинскими пограничниками российского судна «Норд». Киев обвинял моряков в том, что они якобы незаконно въехали в Крым. Экипаж «Норда» смог вернутся в Керчь только в октябре. Однако капитан корабля до сих пор удерживается на Украине.

Автор: Денис Коробейников
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