Сирия новости 16 ноября 19.30: курды потеряли боевика в Ракке, к сирийско-иракской границе прибыло несколько тысяч бойцов «Хашд аш-Шааби»

Сирия, 16 ноября. Курды потеряли боевика в Ракке, к сирийско-иракской границе прибыло несколько тысяч бойцов «Хашд аш-Шааби», радикалы «Тахрир аш-Шам» продолжают арестовывать мирных жителей Серакиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: убило боевика SDF в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: проводят массовые аресты населения Идлиба.

Курды: арестовывают мирных жителей Ракки.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжают проводить массовые аресты мирных жителей населенного пункта Серакиб на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@monaalami).

Twitter-канал (@zuzamikulova) передает, что в южной части региона продолжаются перестрелки между террористами «Ан-Нусры» и правительственными войсками САР. По сведениям автора публикации, САА ведет обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях Ат-Тамании.

Провинция Ракка

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» передает, что террористы убили боевика Демократических сил Сирии (SDF) в административном центре провинции Ракка. Данное сообщение опубликовал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@rofoca_lucifuge).

Местный источник передает в Twitter (@Raqqa_SL), что члены курдских отрядов продолжают арестовывать мирное население региона для дальнейшей принудительной мобилизации задержанных в «демократические силы».

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в ответ на обстрелы расположений САА со стороны боевиков правительственные войска САР открыли огонь по позициям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Сармания и Аз-Зияра.

Кроме того, перестрелки между войсками Башара Асада и радикалами отмечаются в районе поселения Ас-Сахр, пишет Twitter-канал (@MasarPressNet).

Ирак

В район сирийско-иракской границы прибыли дополнительные отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби». Информационное агентство Rudaw пишет, что для предотвращения проникновения на территорию Ирака террористов «Исламского государства» в провинцию Анбар прибыло несколько тысяч бойцов.

Напомним, радикальные исламисты захватили ряд территорий в подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) районах сирийского Дейр-эз-Зора и начали предпринимать попытки пробраться в Ирак. Ранее в результате обстрелов «Хашд аш-Шааби» по укрытиям ИГ1 было ликвидировано несколько десятков джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)