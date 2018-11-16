Мы показали всему миру неискаженную демократию — глава ЦИК ДНР

Выборы главы Донецкой народной республики, а также депутатов Народного совета ДНР прошли 11 ноября 2018 года. Несмотря на военную ситуацию, народное волеизъявление, в котором приняли участие 80,1% — более 1 миллиона 600 тысяч человек, прошло практически без нарушений.

За голосованием наблюдала, в частности, группа журналистов Федерального агентства новостей, посетившая ряд участков и в считающемся спокойным центре Донецка, и в находящемся на линии соприкосновения Зайцево.

На сегодняшний день окончательные итоги выборов в ДНР уже подведены. Главой республики согласно воле жителей республики стал Денис Пушилин. При этом по итогам голосования в Нарсовет общественное движение «Донецкая республика» набрало 74% голосов, «Свободный Донбасс» — 26%.

ФАН обсудило состоявшиеся выборы с председателем Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Ольгой Поздняковой.

— С какими основными трудностями столкнулся ЦИК ДНР при организации и проведении выборов?

— Откровенно говоря, каких-то существенных трудностей не возникало. Полагаю, это связано прежде всего с тем, что каждый житель республики понимал необходимость проведения выборов, в том числе и все те люди, которые были задействованы в их организации: это и члены Центральной избирательной комиссии, и члены участковых избирательных комиссий. Также каждый из этапов избирательного процесса четко регламентирован в нормативно-правовых актах, то есть изначально мы действовали по схеме работы, которую определяет законодательство.

Непросто, конечно, было в моральном плане, поскольку проводить выборы очень ответственно. Каждый понимал, что допускать ошибки нельзя — решается будущее всей республики. В конечном итоге же каждый, четко зная и понимая свои задачи, выполнил их на отлично.

— Насколько трудно было обеспечить возможность голосования жителям населенных пунктов на линии соприкосновения?

— В плане оформления помещения для голосования, в плане формирования участковых избирательных комиссий — не сложнее, чем в любом другом населенном пункте. Но здесь более остро стоял вопрос обеспечения безопасности, необходимо было предусмотреть наличие бомбоубежища, продумать, как быстро провести туда людей в случае обстрела.

Участковые избирательные комиссии здесь сработали не на 100%, а на все 200%: во время проверки готовности участков мы лично убедились, что все было продумано до мелочей для голосования избирателей в прифронтовых районах.

— Было ли организовано голосование для граждан ДНР за пределами республики — ЛНР, Россия?..

— Нет, участки для голосования располагались только на территории Донецкой народной республики. Такое решение было обусловлено тем, что на сегодняшний день большинство жителей государства находятся именно на территории ДНР.

В 2014 году, когда ситуация в военном плане была крайне сложной, отток населения был существенным. И действительно, многие уезжали. Сейчас же те, кто твердо решил связать свое будущее с республикой, находятся здесь, потому острой необходимости в организации голосования за рубежом не было.

— Были ли попытки оказывать давление на ЦИК ДНР со стороны Украины?

— Каких-либо прямых попыток, которые могли бы повлиять на ход голосования, не было и быть не могло. Однако в информационном плане нам пришлось столкнуться с некоторыми неприятными моментами, распространением неправдивой информации — в частности, о том, что жители республики с украинскими паспортами якобы должны поставить какие-то специальные отметки в них.

Мы разъясняли, что это неправда, то есть наших граждан пытались попросту ввести в заблуждение. Однако же мы постоянно проводили консультации как лично, так и в телефонном режиме, доводя все необходимые сведения в первозданном виде.

— Как вам кажется, чем отличаются выборы 2018 года от выборов 2014 года?

— Здесь скорее правильно было бы спросить, не чем отличаются, а как связаны они между собой, ведь жители и их настроения остались теми же, что и четыре года назад. Вся республика все так же верна тому заданному курсу на независимость, народовластие, равноправие.

Выборы в 2014 году были первыми, тогда только создавались органы государственной власти, это был период формирования республики, период подъема. Скажем так, это был старт ДНР как полноценного демократического государства. Сейчас же Донецкая народная республика окрепла и твердо стоит на пути развития, это государство, где функционируют все органы власти. И это не отличие от 2014 года, это естественный ход событий, нормальное развитие государства.

Но, безусловно, выборы главы ДНР — это вынужденная мера, обусловленная трагической гибелью первого руководителя республики Александра Владимировича Захарченко в результате теракта. И узнать мнение жителей о том, кто теперь должен представлять интересы народа, — это единственно правильное решение.

— На ваш взгляд, состоявшиеся только что выборы — что они означают для республики?

— Эти выборы означают в первую очередь, что наша республика — это народное государство, и именно жители здесь решают самые главные вопросы. Наши граждане имеют право голоса и используют его беспрепятственно. И именно здесь живет демократия в том неискаженном виде, в котором должна быть в любом государстве: надеюсь, мы сумели показать это всему миру.