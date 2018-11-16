Геббельсовская агитка и пропаганда: в Чечне пообещали «достойный ответ» авторам игры о вампирах

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, какой будет реакция на настольную ролевую игру про вампиров, действие которой разворачивается в Чеченской Республике.

Игра Vampire: The Masquerade, действие которой происходит в Чечне, вышла в свет в начале ноября. По замыслу авторов, республикой управляют пьющие кровь местного населения вампиры, а покрывает их «султан Рамзан». В игре немало отсылок к реальности, которые не могли не возмутить сегодняшние власти Чечни.

Комментируя выход этой игры в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что создатели Vampire: The Masquerade, за которыми стоят Соединенные Штаты, пытались задеть не столько Чечню, сколько всю Россию.

«Ничего у них не получится. Они прекрасно знают, что Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где побежден терроризм. 17 тысяч террористов, которые прибыли из 51 страны, разгромлены. Республика восстановлена, процветает», — сказал Альви Каримов.

Он убежден, что теми, кто создавал скандальную игру, управляет ненависть к России и ее народу.

«Такой игрой они пытаются внушить и детям, и взрослым, что якобы Чечня и Россия наполнены вампирами. С медведями, бегающими по улице, у них не вышло», — заметил пресс-секретарь главы Чечни.

По его словам, судиться с авторами игры о вампирах, которая, по сути, «является геббельсовской агиткой и пропагандой», руководство Чечни не намерено.