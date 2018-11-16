Опыт борьбы с террористами в Сирии сделал «Хезболлу» опасной для Израиля

Москва, 16 ноября. Ливанское движение «Хезболла», члены которого помогают правительственным войскам Сирии бороться с террористами, за время конфликта на территории САР стало гораздо сильнее.

Об этом рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

«Хезболла» приобрела опыт, сражаясь в коалициях и маневрируя. В Сирии мы видим, что они способны маневрировать, обеспечивать себя во время этого маневрирования, собирать разведданные и делать вещи, которые они не делали до этого», — цитирует Конрикуса News.ru.

Из доклада Jewish Institute for National Security of America’s (JINSA) тем временем следует, что вооруженным силам Израиля ни в коем случае не стоит недооценивать «Хезболлу» — организация, утверждается в исследовании, «обладает большей огневой мощью, чем 95% обычных вооруженных сил мира».

Авторы доклада предупредили Тель-Авив о тяжелых последствиях возможного конфликта с «Хезболлой». Напомним, движение «Хезболла» признано террористической организацией в Израиле, США, Египте и многих других странах.

В 2006 году в ходе Второй Ливанской войны армия Израиля вторглась на территорию южной части Ливана, чтобы уничтожить объекты «Хезболлы», боевики которой регулярно обстреливали территорию еврейского государства. В результате массированных бомбардировок ВВС Израиля было разрушено множество объектов инфраструктуры Ливана, погибли сотни мирных жителей.

В Сирии, отметим, члены «Хезболлы» помогают САА бороться с террористами. В июне лидер движения Хасан Насралла заявил, что бойцы организации не покинут САР, пока власти страны не решат, что больше не нуждаются в помощи «Хезболлы».