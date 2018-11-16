Киев пообещал России «жесткую реакцию» в Азовском море

Киев, 16 ноября. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что украинские власти будут «жестко» реагировать на действия России в Азовском море.

Накануне государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании 15 судов, которые ранее заходили в порты Крыма. Позднее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал действия Киева «беспределом», отметив, что Россия может перекрыть Азовское море для любого украинского судна.

«Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушениях России международной конвенции по морскому праву», — сказала Луценко.

Она также добавила, что Украина намерена подать еще несколько исков в международные суды, так как Киев считает, что Россия якобы нарушает международную конвенцию по морскому праву. Кроме того, Луценко заявила, что украинские пограничники и СБУ готовы реагировать на действия России в Азовском море.

«Обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников», — отметила Луценко.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года, после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого сейнера «Норд». Кроме того, Киев обвинил Москву в «незаконных» досмотрах украинских судов, которые следуют в порты на азовском побережье. Кроме того, в сентябре украинская сторона разместила подразделения морского спецназа на побережье Азовского моря, при этом в Киеве пообещали увеличить численность военных до 1,5 тысяч человек.

16 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет принимать меры для защиты российских судов от пиратских действий Украины в Азовском море в строгом соответствии с международным морским правом и законодательством.