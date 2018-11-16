«Недостаток кислорода сказался»: Милонов объяснил «игры» депутатов в Госдуме

Москва, 16 ноября. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал необычное поведение своего коллеги, который попытался засунуть палец в ухо депутату Олегу Быкову. По словам народного избранника, причиной странных «игр» парламентариев стал недостаток кислорода в зале заседания.

«Дело в том, что у нас зал еще не отремонтирован, и у нас душновато в зале. И, возможно, недостаток кислорода сказался, и они стали друг другу пальцами в уши лазать. Может быть, переволновались», — пояснил Милонов агентству «Москва».

Напомним, что накануне в Сети появилось видео, на котором неизвестный депутат пытается засунуть палец в ухо Олегу Быкову. Ролик моментально стал вирусным и собрал десятки тысяч просмотров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил надежду на то, что депутат, чей палец попал в объектив камеры, хотел «выполнить гигиеническую процедуру», а не повредить барабанную перепонку своего коллеги.

Инцидент с пальцем произошел на пленарном заседании, когда Госдума обсуждала изменения в Бюджетном кодексе. Депутаты, попавшие в кадр, сидели за выступавшей в это время представителем «Единой России» Надеждой Максимовой.