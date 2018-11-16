Путин поручил Минздраву РФ навести порядок в обеспечении льготников лекарствами

Санкт-Петербург, 16 ноября. Президент России Владимир Путин назвал существующую систему льготного обеспечения лекарствами малопродуктивной. Глава государства поручил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой навести порядок в сфере обеспечения лекарствами и в регистре льготных категорий граждан.

Президент РФ отметил, что в 2017 году расходы на лекарства у льготников из соседних регионов страны отличались в семь раз.

«Перечни льготных препаратов в одной области 554 наименования, в другой 317, в третьей 180! Это никуда не годится!» — заявил Путин на совещании по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения.

Глава государства добавил, что возмущение граждан беспорядком в сфере обеспечения льготников вполне оправданы. Президент подчеркнул, что нынешняя система не способна обеспечить лекарствами российских граждан.