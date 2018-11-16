Путин призвал власти регионов прекратить выбирать единственных поставщиков лекарств
Санкт-Петербург, 16 ноября. Региональные власти должны пресечь негативную практику определения единственных поставщиков лекарственных средств в обход принципов конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Еще одна важная тема - это пресечение негативной практики, когда власти регионов, игнорируя принципы конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов», — заявил Путин на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ.
Российский лидер подчеркнул, что такая политика приводит к завышению цены, а также уменьшению количества лекарств, которые доходят до людей.
Путин обратил внимание, что очень часто в качестве привилегированных поставщиков выступают местные унитарные предприятия, которые злоупотребляют положением на рынке.
«Мы уже принимали решения по этим вопросам, хотел бы услышать, что здесь сделано, причем не на словах, а по существу, на деле», — заявил Путин, обращаясь к участникам совещания.