Путин призвал власти регионов прекратить выбирать единственных поставщиков лекарств

Санкт-Петербург, 16 ноября. Региональные власти должны пресечь негативную практику определения единственных поставщиков лекарственных средств в обход принципов конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Еще одна важная тема - это пресечение негативной практики, когда власти регионов, игнорируя принципы конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов», — заявил Путин на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ.

Российский лидер подчеркнул, что такая политика приводит к завышению цены, а также уменьшению количества лекарств, которые доходят до людей.

Путин обратил внимание, что очень часто в качестве привилегированных поставщиков выступают местные унитарные предприятия, которые злоупотребляют положением на рынке.