Лавров назвал цель беспрецедентного давления США на Россию

Москва, 16 ноября. США оказывают беспрецедентное давление на Россию, пытаясь вытеснить крупные российские компании с рынка, сообщил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на открытии заседания Делового совета.

То, что конкуренция на международном рынке продолжит возрастать, — дело понятное, заявил Лавров. По его словам, на Москву будут оказывать беспрецедентное давление и в дальнейшем.

Глава дипломатического ведомства добавил, что цель действий Соединенных Штатов, для которых ультиматум и шантаж стали визитной карточкой, ясна.

«Цель понятна: она заключается в том, чтобы вытеснить крупные российские компании, а в конечном счете попытаться сдержать социально-экономическое развитие страны», — сказал Лавров.

Дипломат уточнил, что Вашингтон используют шантаж и ультиматум не только в отношении Москвы, но и своих союзников.