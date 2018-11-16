Директор фирмы в Калининграде расстрелял потребовавшего зарплату сотрудника

Калининград, 16 ноября. Начальник компании по производству металлических изделий открыл стрельбу по сотруднику, который требовал у него зарплату, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону.

Конфликт между директором и подчиненным произошел прямо на территории фирмы. Полицейские приехали на место инцидента и обнаружили 47-летнего мужчину с ранениями от травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован.

Как оказалось, в мужчину стрелял его начальник. Правоохранители и сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего генерального директора этого предприятия.

«Задержанный пояснил, что открыл стрельбу из травматического пистолета по своему подчиненному в ходе конфликта по причине невыплаты заработной платы», — сообщили в полиции.

Как удалось установить, директор выстрелил в требующего зарплату подчиненного не менее четырех раз. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Кроме того, был задержан приятель директора, который также участвовал в конфликте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Начальнику предприятия грозит до семи лет лишения свободы.