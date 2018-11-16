Итоги визита Путина в Сингапур: Абэ с Мэй заочно спорят, кого уволят раньше

15 ноября завершился трехдневный государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Сингапур. В ходе этого мероприятия он принял участие в работе саммита Россия—АСЕАН и Восточноазиатского саммита, провел переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб и премьер-министром этой республики Ли Сянь Луном.

Также состоялись встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вице-президентом США Майком Пенсом и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министром Малайзии Мухатхиром Мохамадом, президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, премьер-министром Королевства Таиланд Праютом Чан-Очой. Также Путин посетил ряд других мероприятий, включая церемонию закладки первого камня в фундамент Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре.

Общим смыслом этой поездки российского лидера в находящийся под контролем англо-голландского дуумвирата и ключевой для мировой экономики регион (только через Малаккский пролив проходит за год свыше 60 тысяч кораблей — примерно треть всей морской торговли), как уже отмечалось, было урегулирование конфликта и переформатирование отношений «Большой России» с одним из крупнейших глобальных «центров силы», «империей Ротшильдов», а через нее — с высшим британским истеблишментом.

Сам этот конфликт, судя по всему, возник еще в начале 2013 года, когда после переизбрания Барака Обамы американским президентом минфин США попытался провести учет в оффшорах Британских Виргинских островов, тем самым задев интересы Ее Величества Елизаветы II… В итоге уже согласованное было вторжение в Сирию тогда как-то не состоялось, зато бравым янки был дан добрый совет «нажать» на Россию через Украину, санкции и снижение мировых цен на нефть — что было не просто выгодно Китаю, но и окончательно склонило Москву к «повороту на Восток».

Дальнейшее развитие событий хорошо известно: «Евромайдан», Крым и Донбассом, малайзийский (кстати!) Boeing, миссия российских ВКС в Сирии, Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США…

Проблема только в том, что «Большая Россия» начала выводить свои деньги не только из американских «трежерис», но заодно и из британских оффшоров тоже. Отсюда — «дело Скрипалей» и прочее «англичанка гадит». Премьер-министр Тереза Мэй была тут всего лишь «расходным материалом», которого не жалко — хоть бы книксены нормально делать научилась, что ли?

Но — «не срослось». Вот и пришлось приглашать российского лидера в Сингапур для обсуждения и урегулирования ситуации. Параллельно на Туманном Альбионе вышло несколько «установочных» статей по теме, что Россия — вовсе не такое уж исчадие ада, с ней надо договариваться, а если русские будут делать то, что им говорят, так вообще никаких проблем у них не будет.

Как боксеры на взвешивании

И Владимир Путин — приехал. Тем более что «люди в темных костюмах и с кейсами в руках» — вообще его специализация. И даже забавно было наблюдать за общением российского президента с вице-президентом США Майком Пенсом, которого прочат в преемники Дональду Трампу, если с «хозяином Белого дома» не дай бог что-то случится: как с Рузвельтом, Кеннеди и Никсоном, например. Путин был — само дружелюбие, а вот Пенс…

Куда делась знаменитая американская «чиз»-улыбка? Вице-президент США с «республиканским» красным галстуком против путинского фиолетового напоминал боксера-андердога на процедуре взвешивания: скрестив руки на животе, Пенс угрюмо и пристально рассматривал противника, прикидывая свои шансы и пытаясь не встречаться с Путиным взглядом. Быть может, Майк даже получил по этому поводу специальные инструкции, чтобы не повторить ошибку Джорджа Буша-младшего: «Я пристально посмотрел ему (Путину. — Прим. ФАН) в глаза, заглянул ему в душу и решил, что этому человеку могу верить…»

Правда, в отечественных либеральных масс-медиа больше напирали на то, как гостеприимные хозяева не предоставили президенту России возможности пройти мимо рамки металлодетектора. Дескать, щелкнули по носу «кремлевского диктатора» своей «диктатурой закона и традиций». Но типичное «англосаксонство» — оно и в Азии «англосаксонство». Ведь Путин через рамку прошел, даже не заметив ее. В конце концов, решение поехать в Сингапур по умолчанию предполагало и полный спектр негатива, который мог быть связан с этой поездкой. Но шуму-то было, шуму!..

Японцы неисправимы

Пожалуй, самым показательным моментом этого визита можно считать реакцию российского президента на поведение Японии, руководство которой, видимо, сочло приезд Владимира Путина в Сингапур чем-то вроде поездки императора Генриха IV в Каноссу и попыталось «воспользоваться моментом».

Премьер-министр Страны Восходящего Солнца Синдзо Абэ поторопился не только заявить, что «проблема северных территорий» очень скоро будет решена в пользу Японии, но и о том, что лично он, Абэ, гарантирует, дескать, неразмещение американских военных баз на полученных наконец-то от России Южных Курильских островах…

«На основе доверия мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор. Вместе с президентом Путиным мы положим конец проблеме, остававшейся нерешенной 70 послевоенных лет, не оставляя ее следующим поколениям. Мы обязательно положим ей конец, мы с президентом полностью разделяем это сильное желание», — заявил действующий глава японского правительства…

Все-таки японцы, похоже, неисправимы.

Во-первых, чего стоят «гарантии» САМОГО Абэ, если любой его преемник на посту премьер-министра с легкостью может от них отказаться?

Во-вторых, кто сказал уважаемому Синдзо-сан, что одним из условий передачи вожделенных им островов не будет значиться вывод ЛЮБЫХ американских баз с территории всей Японии?

И, в-третьих, кто сказал, что такая передача вообще состоится? Путин тут же на пресс-конференции для российских журналистов внес ясность в данный вопрос.

«Мы начали — вернее, возобновили — диалог с нашими японскими партнерами именно на основе декларации 1956 года, и именно об этом нас наши японские партнеры просили... О чем там говорится? Там говорится о том, что Советский Союз после подписания мирного договора готов передать два острова, два южных острова Японии. Не говорится, на каком основании передать, не говорится, под чьим суверенитетом эти острова останутся, не говорится, на каком основании это будет сделано. Но зафиксирована готовность Советского Союза эти два острова передать. После этого состоялась ратификация и Верховным Советом СССР, и парламентом Японии. А затем Япония отказалась от выполнения этих договоренностей», — заявил Путин.

«Отказ от всех претензий»

Если обратиться к тексту упомянутой декларации, то в ней присутствуют две статьи, касающиеся обозначенной «территориальной проблемы»: статья 6 и статья 9.

«Союз Советских Социалистических Республик отказывается от всех репарационных претензий к Японии, — говорится в статье 6. — СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий соответственно со стороны своего государства, его организаций и граждан к другому государству, его организациям и гражданам, возникших в результате войны с 9 августа 1945 года».

«Отказ от всех претензий» в данном случае означает отказ от всех претензий — территориальных в том числе. Вот почему Япония не вправе требовать Курилы от Советского Союза и его государства-правопродолжателя в лице России. Если же она делает это, то нарушает декларацию 1956 года, де-факто и де-юре прекращая действие данного документа.

Это, собственно, и случилось еще в 1960 году, когда Токио и Вашингтон подписали «Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией». В 1996 году при Борисе Ельцине Россия согласилась вернуться к декларации 1956 года как основе дальнейших российско-японских переговоров, но это согласие может быть отозвано в случае нарушения официальным Токио положений статьи 6 документа.

Вчитаемся теперь в текст статьи 9, которую японские партнеры толкуют как принципиальное согласие советской (и, «по наследству», российской стороны) на «возврат» островов Хабомаи и Шикотан под полный суверенитет Страны Восходящего Солнца.

«Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией переговоров о заключении Мирного Договора. При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

Если следовать традициям и практике международного права, то термин «передача» не подразумевает исключительно и только передачи всех прав и навсегда. Вариантов здесь может быть огромное множество: вплоть до передачи в концессию для хозяйственной деятельности сроком, скажем, на 10 лет, или на год, или даже на месяц, — в зависимости от ситуации и дополнительных договоренностей.

В общем, японцы — те еще дипломаты, им до англичан в этом деле, как до луны. Или до восходящего солнца. На что они получили весьма прозрачный путинский намек. Интересно будет посмотреть, кого теперь раньше отправят в отставку с премьерского поста: Синдзо Абэ или все-таки Тереза Мэй?