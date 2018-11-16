Объявили нам войну: в Совфеде объяснили, почему США выступили против запрета на героизацию фашизма

Третий комитет Генассамблеи ООН 15 ноября принял резолюцию, запрещающую героизацию фашизма. Против нее проголосовали лишь две страны — США и Украина. Член Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил, почему для американцев и украинцев приемлемо прославлять нацистов.

По словам российского парламентария, руководители этих стран вовсе не сошли с ума.

«Они — и мы говорили об этом не раз — объявили нам войну. Это скрытая идеологическая война, связанная с дискредитацией и уничтожением России. Они сегодня отлично понимают, что Россия для них представляет очень серьезную опасность своим духом, своей историей, своей справедливостью, своей верой, Русским миром, который присутствует везде и всюду», — сказал Франц Клинцевич в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Сенатор отметил, что, ведя войну против России, американцы надеются, что впоследствии смогут подавить созданных ими же фашистов на Украине, которых они сегодня направляют против русских. Аналогично США хотят поступить и с «Исламским государством»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН), заметил Клинцевич.

«Но сегодня любое слово, все, что связано с войной и фашизмом, для любого русского человека, для страны, потерявшей 27 млн человек, — это неприемлемые вещи», — объяснил позицию Москвы по этому вопросу член верхней палаты российского парламента.

При этом Клинцевич заявил, что ему жалко украинцев, ставших пешкой в игре американцев.

«Мне их жалко, искренне жалко, потому что ни здравый смысл, ни настоящую историю уничтожить невозможно, — сказал сенатор. — Мне жалко сегодня украинский народ, который молчаливо смотрит на этих, как я их называю, десять тысяч бесов, демонстрирующих такие методы».

Франц Клинцевич вспомнил свой разговор с дедом о Хатыни.

«Батальоны, сформированные из украинских националистов, жгли и уничтожали белорусские деревни. В восьмом классе нам говорили, что это были фашисты, а дед мне тогда сказал, что это украинцы… Но у фашизма нет национальности. Мы не должны связывать фашистов с украинским народом. Но внуки и правнуки тех нелюдей демонстрируют то, что мы сегодня видим и на Украине, и в ООН», — заявил парламентарий.

1 Организация запрещена на территории РФ.