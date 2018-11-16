Глава «Союзмультфильма» рассказал о новом персонаже в «Простоквашино»

Санкт-Петербург, 16 ноября. Новые эпизоды сериала «Простоквашино» могут удивить поклонников приключений Дяди Федора и его друзей, поскольку почтальон Печкин в ближайшем будущем получит собственную любовную линию. Об этом журналистам рассказал глава студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в кулуарах Международного культурного форума.

«В сериале «Простоквашино» появится новый персонаж — няня Веры Павловны (сестра Дяди Федора — Прим. ФАН). По сюжету у героини завяжутся романтические отношения с почтальоном Печкиным», — отметил он.

Новые серии «Простоквашино» начнут появляться в апреле. Посмотреть свежие эпизоды можно будет в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на сайте «Кино Mail.Ru».

Напомним, что в апреле этого года «Союзмультфильм» выпустил новый мультсериал «Простоквашино», который является прямым продолжением советских мультфильмов, основанных на произведениях Эдуарда Успенского.

Авторы изменили стиль анимации, а также ввели нового персонажа — сестру Дяди Федора Веру Павловну. Имя героини сильно удивило поклонников оригинальных мультфильмов, поскольку отца Дяди Федора звали Дмитрий, а не Павел. Позже Машковецев объяснил, что это «баг» сценаристов, однако менять его «Союзмультфильм» не стал.