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Российский крейсер «Маршал Устинов» в Ла-Манше напугал Британию

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Российский крейсер «Маршал Устинов» в Ла-Манше напугал Британию

Лондон, 16 ноября. Фрегат Военно-морских сил Британии St Alban сопроводил российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» через пролив Ла-Манш, заявили в ВМС Соединенного Королевства.

На сайте Военно-морских сил Британии заявили, что St Alban был задействован для наблюдения за «Маршалом Устиновым», который недавно покинул Средиземное море. По информации британского ведомства, в Бискайском заливе российское судно сопровождали французские боевые корабли.

Российское посольство в Лондоне неоднократно заявляло, что корабли ВМФ России не создают никакой угрозы для Королевства. Кроме того, подчеркнули российские дипломаты, корабли РФ действуют в соответствии с нормами международного права, строго придерживаются существующего порядка прохождения через Ла-Манш.

Автор: Дарья Смолина
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