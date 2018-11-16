«Чтобы этой тупости больше не было»: мэр Междуреченска разнес чиновников за детскую площадку

Кемерово, 16 ноября. Глава кемеровского города Междуреченска Владимир Чернов обрушился на местных чиновников после инцидента с детской площадкой.

Напомним, местные чиновники установили детскую площадку в одном из дворов Междуреченска, сделали селфи, после чего все конструкции разобрали. Сегодня местные СМИ опубликовали видео скандала, который Чернов закатил подчиненным после такой работы. Сами чиновники говорят, что это был «тест».

«Они реально дебилы там у нас, что ли? Сами понимают, что в информационном мире творится. Какие-то примерки делать, привезти, поставить. Обалдеть», — поинтересовался градоначальник.

Черной потребовал выяснить, кто именно занимался этим «тестированием», а также потребовал, чтобы «этой тупости больше никогда не было никогда в жизни». Кроме того, он указал на то что подобные «примерки» можно легко проводить с помощью компьютерного моделирования.