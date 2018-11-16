Аллергическая реакция Киева: эксперт назвал правомерными действия погранслужбы РФ в Азовском море

Проверки всех украинских судов в Азовском море проводятся в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это [проверки украинских кораблей] выполняется в строгом соответствии с законодательством, соответствующие проверочные действия допустимы», — подчеркнул он.

Песков также добавил, что обстановка в Азовском море внимательно отслеживается, однако действия пограничной службы России проводятся в строгом соответствии с международным морским правом для защиты интересов мореплавателей РФ.

«Проверки украинских судов действительно осуществляются в соответствии с нашим законодательством. А такое внимание к действиям нашей погранслужбы ФСБ приковано только из-за того, что ранее Киев неоднократно угрожал российским и другим судам, заходящим в Крым. Что же касается самих проверок со стороны России, то на эти действия отводится определенное время. Насколько мне известно, жалоб на проверки практически нет, так как наши пограничники сразу объясняют — это операция по антитеррору. После проверки суда идут дальше, согласно своим маршрутам, через Крымский мост в Черное море», — поясняет ситуацию российский военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам собеседника Федерального агентства новостей, из-за поступающих угроз по подрыву Крымского моста со стороны ВСУ Россия предпринимает все меры по охране своих граждан и морских границ.

«Наша пограничная служба усилена Росгвардией, усилена морская компонента, противодиверсионные силы. Отмечу, усиление проводится в строгом соответствии с международными нормами, причем планово. Но все это вызывает очень болезненную, почти аллергическую реакцию со стороны Киева, хотя они сами виноваты. Если в ВМС Украины чем-то недовольны, пусть предпринимают какие-то действия, они знают, чем все это закончится», — заключил Дандыкин.

Напомним, Украина накануне сообщила о задержании 15 судов, которые осуществляли заход в порты Крыма. В настоящее время все корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Кроме того, в марте в Азовском море было задержано рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из 10 россиян. Капитану Владимиру Горбенко было предъявлено обвинение в нарушении порядка выезда на «временно оккупированную территорию Украины» (так в Киеве называют Крым).