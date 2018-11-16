Польская православная церковь перестала контактировать с Киевским патриархатом

Варшава, 16 ноября. Польская православная церковь запретила своим священникам контактировать с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает официальный сайт церкви.

«Святой собор епископов запрещает духовным лицам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты со «священниками» так называемого «Киевского патриархата» и так называемой «Автокефальной церкви», — говорится в тексте сообщения.

Представители Польской православной церкви подчеркнули, что неканоническая структура на Украине «сделала много зла».

Отметим, что ранее представители Белорусской православной церкви прекратили евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в знак солидарности с Русской православной церковью, которая заявляла о невозможности взаимодействия со структурами Вселенского патриархата.

Напомним, что власти Украины вместе с неканонической структурой «Киевский патриархат» добиваются получения автокефалии на территории Украины. Русская православная церковь считает такие действия вмешательством в церковные дела на своей территории.

Ранее, 13 ноября, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась присоединятся к автокефальной церкви на Украине. Собор епископов УПЦ постановил, что предоставление томоса об автокефалии не отражает внутренней церковной необходимости.