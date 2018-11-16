На Украине признали, что на строительство военной базы на Азове денег нет

Киев, 16 ноября. У Киева нет денег на строительство военно-морской базы в одном из городов, расположенных на побережье Азовского моря, заявил заместитель министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

Тука отметил, что все рассуждения украинских политиков о возможном строительстве военно-морской базы на Азове не соответствуют действительности. У страны просто нет денег и времени на такие шаги.

«Тезисы о том, что у Украины есть возможности военным путем ответить военно-морскому флоту России абсолютно, по моему мнению, не соответствуют действительности», — констатировал Тука.

Он добавил, что не является сторонником предложений о том, чтобы Украина построила базу в Бердянске или Мариуполе, и якобы уже через месяц у страны появится «мощный военно-морской флот».

«Это абсолютно не соответствует ни современным реалиям, ни современным запросам ведения войны, в том числе войны на море», — констатировал замминистра.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в марте этого года, когда украинские пограничники задержали российский траулер «Норд». В августе в порту Херсона Украина задержала танкер «Механик Погодин».

В ответ российские пограничники усилили досмотр украинских судов на Азове. В Киеве расценили эти шаги как проявление так называемой «агрессии» со стороны России и заявили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.