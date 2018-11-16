Проводить будут в гостинице «Украина»?: киевляне высмеяли организаторов школьного конкурса снайперов в годовщину Майдана

Киев, 16 ноября. Планы киевских властей отметить годовщину Майдана школьным конкурсом на лучшего снайпера поразили украинцев. В соцсетях разразилась настоящая буря. При этом участники обсуждения не стеснялись в выражениях, в частности, назвав организаторов «идиотами с инициативой».

«Это такой намек на тех, кто стрелял в людей на Майдане?» — поинтересовалась Julia Spivak

Такую точку зрения разделило большинство блогеров, тут же с сарказмом вспомнив о депутате Сергее Пашинском (в 2014 году он был задержан активистами Майдана, при обыске у него была снайперская винтовка. — Прим. ФАН).

«Пашинский проводит? В гостинице «Украина»?» — смеется Александр Беланов

«Конкурс имени Парубия или Пашинского?» А главный судья конкурса-Пашинский и Парубий!))), «Организаторы Пашинский и Парубий», — пишут микроблогеры.

Еще один юзер предположил, что победителям конкурса депутат Сергей Пашинский раздаст патроны в качестве призов, а лучшему стрелку — именной пистолет с зарубкой».

Алексей Черепов предположил, что школьники будут отстреливать «Небесную сотню». Однако Вадим Приходько с ним не согласился и предположил, что в качестве мишеней будут организаторы Майдана.

Нашлись и кого заинтересовал вопрос о том, какие нормальные родители согласятся разрешить своим детям участвовать в таком конкурсе.

«Интересно, какие нормальные люди отправят своих детей на такое?» — написал, в частности Роман Гончарук.

«Куда мы катимся» — посетовал Олег Орлов.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, 21 ноября Украина отмечает годовщину так называемого Евромайдана. Участников протестных акций отстреливали снайперы с верхних этажей гостиницы «Украина».