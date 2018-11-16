Умер известный российский и британский биохимик Жорес Медведев

Москва, 16 ноября. Российский и британский биохимик Жорес Медведев ушел из жизни в возрасте 93 лет в Лондоне, сообщил его брат, историк и публицист Рой Медведев.

По словам брата, Жорес Медведев ушел из жизни в четверг, 15 ноября, в британской столице, сообщило РИА Новости. Что стало причиной смерти биолога, он не уточнил.

Братья Медведевы родились 14 ноября 1925 года в Тбилиси. Жорес окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. Он получил ученую степень кандидата биологических наук.

В 60-х годах прошлого столетия на протяжении нескольких лет руководил лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске. В 1972 году получил приглашение для работы в отделе генетики Национального института медицинских исследований в Лондоне, спустя год уехал в Британию.

Жорес Медведев был лауреатом нескольких международных премий, получил бронзовую медаль Менделя, золотую медаль Американской ассоциации биогеронтологии.

В прошлом году попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Что стало причиной занесения его в список, не уточнялось.