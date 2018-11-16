«Порошенко устроил рейдерский захват»: на Украине объяснили угрозу обесточивания «Азота»

Украинское химическое предприятие «Северодонецкое объединение «Азот» может прекратить свою работу из-за отключения электроэнергии. В настоящий момент компания должна поставщику электричества, «Луганскому энергетическому объединению», 117 миллионов гривен.

«Азот» будет обесточен 28 ноября, если предприятие не рассчитается за электричество. По состоянию на 1 ноября 2018 года долг Северодонецкого «Азота» за потребленную электроэнергию составляет 117 миллионов гривен», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Вместе с тем в «Азоте» подчеркнули, что полностью завод остановлен не будет — обесточат лишь ту его часть, которую позволяет отключить действующая нормативная правовая база.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, зачем власти пытаются обесточить крупнейшее предприятие. По его словам, к этому лично причастен президент Украины, который устроил рейдерский захват предприятия.

«Электричество и так периодически то включается, то выключается. Понимаете, здесь имеет место конфликт олигархов. Так как «Азот» принадлежит [украинскому предпринимателю и миллиардеру Дмитрию] Фирташу, то, естественно, [президент Украины Петр] Порошенко создает ему проблемы с одной целью: чтоб Фирташ бесплатно отдал ему завод. Как только он отдаст предприятие, сразу все разрешится, и долги спишутся. Это обычный рейдерский захват, в данном случае используется проблема газа. Она возникла не на пустом месте, она была спровоцирована различными ограничениями, блокировкой счетов и так далее. Идет отжим предприятия. Тем более он уже останавливался, это происходит не в первый раз», — напоминает экономист.

По словам собеседника агентства, судьба предприятия окончательно будет решена после выборов главы государства, которые пройдут уже в 2019 году.

«Все будет зависеть от выборов. Если Порошенко победит, то он может захватить [завод]. Проиграет — все: у Петра Алексеевича заберут все, что он захватил и награбастал. Все гениальное, к сожалению, просто», — резюмировал Александр Охрименко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Александр Шевченко заявил, что завышенные тарифы на электроэнергию негативно влияют на развитие украинских предприятий.