«Порошенко устроил рейдерский захват»: на Украине объяснили угрозу обесточивания «Азота»
Украинское химическое предприятие «Северодонецкое объединение «Азот» может прекратить свою работу из-за отключения электроэнергии. В настоящий момент компания должна поставщику электричества, «Луганскому энергетическому объединению», 117 миллионов гривен.
«Азот» будет обесточен 28 ноября, если предприятие не рассчитается за электричество. По состоянию на 1 ноября 2018 года долг Северодонецкого «Азота» за потребленную электроэнергию составляет 117 миллионов гривен», — говорится в сообщении компании в Facebook.
Вместе с тем в «Азоте» подчеркнули, что полностью завод остановлен не будет — обесточат лишь ту его часть, которую позволяет отключить действующая нормативная правовая база.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, зачем власти пытаются обесточить крупнейшее предприятие. По его словам, к этому лично причастен президент Украины, который устроил рейдерский захват предприятия.
«Электричество и так периодически то включается, то выключается. Понимаете, здесь имеет место конфликт олигархов. Так как «Азот» принадлежит [украинскому предпринимателю и миллиардеру Дмитрию] Фирташу, то, естественно, [президент Украины Петр] Порошенко создает ему проблемы с одной целью: чтоб Фирташ бесплатно отдал ему завод. Как только он отдаст предприятие, сразу все разрешится, и долги спишутся.
Это обычный рейдерский захват, в данном случае используется проблема газа. Она возникла не на пустом месте, она была спровоцирована различными ограничениями, блокировкой счетов и так далее. Идет отжим предприятия. Тем более он уже останавливался, это происходит не в первый раз», — напоминает экономист.
По словам собеседника агентства, судьба предприятия окончательно будет решена после выборов главы государства, которые пройдут уже в 2019 году.
«Все будет зависеть от выборов. Если Порошенко победит, то он может захватить [завод]. Проиграет — все: у Петра Алексеевича заберут все, что он захватил и награбастал. Все гениальное, к сожалению, просто», — резюмировал Александр Охрименко.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Александр Шевченко заявил, что завышенные тарифы на электроэнергию негативно влияют на развитие украинских предприятий.
«Если бы предприятие могло закупать электроэнергию по доступной цене, на заводе можно было бы провести реконструкцию, а кроме того, нанять большее количество работников. И главное — они гарантированно получали бы высокую заработную плату, имея достойный уровень жизни в своей стране», — подчеркивал парламентарий.