Дамаск, 18 ноября. Жители сирийской провинции Даръа организовали шествие по случаю 48-й годовщины Исправительного движения, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Участники мероприятия из различных освобожденных от террористических группировок населенных пунктов несли государственные флаги Сирийской Арабской Республики, портреты президента САР Башара Асада, они также взяли с собой плакаты с лозунгами в поддержку сирийской правительственной армии в борьбе против незаконных вооруженных формирований.

Исправительное движение под руководством сирийского лидера Башара Асада ознаменовало новый этап в истории сирийской республики, оно также обеспечило стабильность и экономический подъем в САР.

В нашем распоряжении появилось видео с мероприятия:

Напомним, что 16 ноября сирийский народ отмечает 48-ю годовщину Исправительного движения, которое возглавил выдающийся лидер Хафез Асад. Это движение привело к большим переменам в политической и социальной жизни страны.

Успехи, достигнутые этим движением, помогли укрепить правительственную армию путем создания патриотизма, профсоюзов и других общественных организаций. Именно они помогали Сирии твердо стоять на земле.

В данный момент курс Исправительного движения поддерживает действующий сирийский лидер Башар Асад, несмотря на начало военного конфликта в 2011 году. Асаду удалось принять пакет важных социально-экономических реформ, которые поспособствовали развитию страны в нужном русле.

В этом году САР празднует годовщину на фоне многочисленных побед сирийской правительственной армии против террористических группировок, которые были достигнуты при поддержке региональных и международных сил. Сейчас многие сирийские граждане чувствуют себя в безопасности, они верят в окончательную и бесповоротную победу над терроризмом и восстановление полного контроля над всей территорией республики.