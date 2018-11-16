Предвзятость и необъективность: Ковитиди раскритиковала продавленную Киевом резолюцию ООН по Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций принял резолюцию Украины, в которой утверждается, что в российском Крыму якобы «ущемляются» права национальных меньшинств. Это уже третья подобная резолюция Генассамблеи ООН, и количество стран, голосующих за этот документ, уменьшается. В то же время увеличивается количество государств, которые при голосовании по Крыму предпочитают воздерживаться.

В этом году за резолюцию проголосовали 67 государств, против выступили 26 стран, 82 государства воздержались. Среди государств, поддержавших резолюцию, практически все страны Запада. Это государства ЕС, а также Великобритания, США, Турция и другие.

В резолюции утверждается, что в Крыму якобы «ущемляются» права национальных меньшинств, однако это является ложью, а сам документ противоречит положениям ООН, рассказала Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Крымчане глубоко озабочены принимаемыми Генеральной ассамблеей ООН решениями, противоречащими Уставу ООН, а также действующим резолюциям ООН», — отметила Ковитиди.

Все началось еще в 2014 году, напомнила член Совфеда.

«Принятая на восьмидесятом заседании 68-й сессии Генассамблеи ООН 27 марта 2014 года резолюция A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины, не признающая право народа Республики Крым на самоопределение, и последующие обновленные версии этого документа противоречат действующей редакции резолюции 2131 (XX) Генеральной ассамблеи ООН от 21 декабря 1965 года, — продолжила Ковитиди. — Напомню название этой постоянно нарушаемой резолюции: «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета».

Согласно резолюции 2131, «все государства должны уважать право народов и наций на самоопределение и независимость», напомнила политик.

«Это право должно осуществляться свободно, без какого-либо внешнего давления, при полном соблюдении прав человека и основных свобод» — именно так написано в ооновском документе, — напомнила Ковитиди. — Еще раз подчеркну: народ Крыма при проведении референдума 2014 года руководствовался основными принципами международного права в условиях очевидных угроз жизни и здоровью людей после украинского государственного переворота».

Ольга Ковитиди еще раз разъяснила, почему референдум в Крыму прошел в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН.

«Перед лицом угроз крымчане самоорганизовались, применив в своей республике положения Международного билля о правах человека. Любое оспаривание права народа Крыма на распространение на него действия положений Всеобщей декларации прав человека, принятой на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) и рекомендованной для всех стран — членов ООН, — недопустимо!» — подчеркнула она.

Принимая украинскую резолюцию по Крыму, название которой: «Ситуация с правами человека в «Автономной республике Крым (де-юре и де-факто несуществующей. — Прим. ФАН) и городе Севастополе, Украина» (что тоже абсолютно не соответствует действительности. — Прим. ФАН)», Генассамблея ООН должна была учесть фактическую ситуацию в Крыму, считает Ольга Ковитиди.

«Члены ООН должны были учесть мирное развитие Республики Крым, а также неисполнение Украиной требований, содержащихся в опубликованном в марте 2016 года 13-го докладе ООН о нарушениях прав человека, которые были осуществлены киевскими властями во время блокады Крыма, — подчеркнула собеседница ФАН. — Отказ Киева от проведения специального расследования по этому вопросу лишает мировую общественность возможности дать оценку диверсионным актам, которые проводились украинскими властями и ее (запрещенными в РФ. — Прим. ФАН) террористическими организациями «Правый сектор»1 и так называемый «Меджлис1 крымско-татарского народа».

Именно эти украинские организации в 2015 году осуществили в Херсонской области подрыв линий электропередачи, в результате чего два миллиона жителей Крыма, в том числе и крымские татары и украинцы, остались без света и тепла, напомнила Ковитиди.

«Украина не только отказывается исполнять требование ООН о проведении официального расследования допущенных Киевом нарушений прав человека в Крыму, но и заведомо искажает подлинную ситуацию в Республике, вводя в заблуждение авторитетную международную организацию, созданную для поддержания и укрепления мира и безопасности, — критически отметила член Совфеда. — Украинская инициатива приводит к разобщению мирового сообщества, санкционному давлению, препятствует сотрудничеству между государствами, порождает предвзятость и необъективность в принимаемых Генассамблеей ООН решений, в частности по Крыму».

«Подчеркиваю, подготовленные Украиной и принятые Генеральной ассамблеей ООН резолюции по Крыму являются некорректными и недопустимыми в международной практике, поскольку содержат грубое вмешательство в вопросы государственного суверенитета России и противоречат принципам международного права и Уставу ООН», — резюмировала Ольга Ковитиди.

Ранее сообщалось, что США и Украина не поддержали резолюцию ООН, направленную против героизации нацизма.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Украина и ее западные покровители не признали итогов крымского референдума, и Киев, поощряемый Западом, продолжает считать Крым своей территорией, якобы «временно оккупированной» Россией.

1 Организация запрещена на территории РФ.