Иордания признала дипломы Севастопольского университета

Севастополь, 16 ноября. Королевство Иордания официально признало дипломы об образовании, полученные в Севастопольском государственном университете. Об этом сообщил в пятницу исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Нечаев.

«Сегодня произошло очень важное для нас событие. Дипломы Севастопольского государственного университета официально признаны в Иордании», — сказал он, выступая на Международном российско-арабском форуме.

Нечаев пояснил, что соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства образования Иордании, передает интернет-издание ForPost.

В свою очередь директор института общественных наук и международных отношений Севастопольского университета Иван Чихарев сообщил, что при вузе будет создан центр востоковедения и арабистики. К сотрудничеству в нем, по словам Чихарева, будут привлечены специалисты из институтов стран Азии и Африки и востоковедения и арабистики МГУ. Набор в магистратуру по новому направлению должен начаться в 2019 году.

Ранее соглашение о сотрудничестве заключили Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского и китайский Харбинский университет коммерции. Представители вузов также обсудили возможность открытия в Крыму международного центра «Институт Конфуция», который занимается развитием дружеских отношений Китая с другими государствами.