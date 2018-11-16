«Подленько гадят за «Северный поток – 2»: в России ответили на вброс датских СМИ о контрабанде оружия

Москва, 16 ноября. Министерство иностранных дел РФ заявило, что опубликованное в датской газете «Информашон» расследование о российской контрабанде оружия является очередным антироссийским вбросом. Об этом говорится в заявлении ведомства в «ВКонтакте».

Датские журналисты пишут, что якобы судно «Cпарта III», следовавшее из Петербурга во вьетнамский Ханой, тайно провезло оружие через территориальные воды Дании. По данным издания, российская сторона специально не уведомила датскую о характере груза, а, кроме того, использовала поддельные документы.

В МИД РФ отметили, что первыми с опровержением материала выступили датские военные. Минобороны королевства разъяснили, что упоминаемые коридоры являются открытыми международными водами. Единственное место, где дасткие власти должны быть уведомлены о характере груза является пролив Большой Бельт.

Минобороны Дании указало на то, что все процедуры выполнены без нарушений и в соответствии с международным правом. Российский экипаж сообщил необходимую информацию перед входом в пролив. При этом в датском ведомстве указали на непрофессионализм журналистов издания «Информашон», ведь в международную автоматическую идентификационную систему вносят лишь информацию о типе судов и маршруте, информация о грузе в данной системе не значится.

«Датчане заразились от мелкобритов: подленько гадят России за «Северный поток – 2», от которого сами же и отказались», — пишут пользователи «ВКонтакте».

В МИД РФ добавили, что в этот раз очередной антироссийский вброс удалось разоблачить Минобороны Дании.

«Минобороны Дании респект», — сказано в комментарии под записью.

Тем не менее, огромное количество ложной антироссийской информации тиражируется ежедневно на территории ЕС. Так, в британских газетах появляются статьи о «российских шпионах». В стороне не остались и научные круги – ранее профессор Эндрю Фоксолл опубликовал доклад от имени Общества Генри Джексона при Кембриджском университете, в котором сказано, что половина всех русских в Великобритании – шпионы.