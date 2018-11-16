Путин высоко оценил развитие фармацевтической отрасли России

Санкт-Петербург, 16 ноября. Президент России Владимир Путин во время посещения фармацевтического предприятия «Герофарм» в Петербурге высоко оценил развитие отрасли.

Путин рассказал, как впечатлен работой, проделанной на предприятии «Герофарм».

«Меня очень порадовало, что те, кто организовал это предприятие, сделали с нуля», — заметил российский лидер и добавил, что в настоящее время организация занимает «серьезное положение на рынке».

Президент напомнил, что повышение продолжительности жизни россиян и ее качества являются одними из ключевых целей страны.

«Именно вокруг этих задач, вокруг человека все должно крутиться, все строиться, в том числе, наши национальные проекты», — уточнил глава России.

Он отметил, что медицина и наука быстро развиваются, и в мире появляются препараты, которые способны бороться даже с самими серьезными болезнями.