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Путин высоко оценил развитие фармацевтической отрасли России

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Путин высоко оценил развитие фармацевтической отрасли России

Санкт-Петербург, 16 ноября. Президент России Владимир Путин во время посещения фармацевтического предприятия «Герофарм» в Петербурге высоко оценил развитие отрасли.

Путин рассказал, как впечатлен работой, проделанной на предприятии «Герофарм».

«Меня очень порадовало, что те, кто организовал это предприятие, сделали с нуля», — заметил российский лидер и добавил, что в настоящее время организация занимает «серьезное положение на рынке».

Президент напомнил, что повышение продолжительности жизни россиян и ее качества являются одними из ключевых целей страны.

«Именно вокруг этих задач, вокруг человека все должно крутиться, все строиться, в том числе, наши национальные проекты», — уточнил глава России.

Путин высоко оценил развитие фармацевтической отрасли России

Он отметил, что медицина и наука быстро развиваются, и в мире появляются препараты, которые способны бороться даже с самими серьезными болезнями.

«Если действовать целенаправленно, прилагая к этому определенные усилия, не только финансовые, то все получается», — заключил Путин.

Автор: Катерина Иванова
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