Путин рассказал, сколько Россия тратит на лекарственное обеспечение

Санкт-Петербург, 16 ноября. Российские власти ежегодно тратят на лекарственное обеспечение населения более 380 млрд рублей. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания в Петербурге.

При этом глава государства призвал чиновников проанализировать эффективность расходов, чтобы убедиться, что государство обеспечивает россиян всем необходимым.

«Главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь. Нам нужно четко, ясно понимать, позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препараты», — отметил Путин.

Российский лидер, подчеркнул, что тема лекарственного обеспечения уже поднималась в июне. Теперь же к дискуссии приглашены не только чиновники и фармакологи, но и губернаторы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о визите Путина в Петербург. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в рабочем графике президента стоит визит в компанию «Геофарм», которая является крупнейшим производителем инсулина, и проведение совещания по лекарственному обеспечению.