Путин обсудил по телефону с Пашиняном сотрудничество РФ и Армении

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Обсуждены актуальные аспекты взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений», — сказано в сообщении.

Напомним, Пашинян подал в отставку 16 октября для того, чтобы обеспечить роспуск парламента страны и проведение внеочередных выборов. Законодательный орган дважды отверг кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра и автоматически был распущен. Президент Армении Армен Саркисян назначил выборы в парламент на 9 декабря.