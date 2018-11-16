В Прибалтике раскручивают миф о «временной передаче» Калининграда

Москва, 16 ноября. В Литве возобновились разговоры о «пересмотре статуса Калининграда». О территориальных претензиях к России в Прибалтике вспоминают нередко — сепаратистские настроения поддерживаются властями прибалтийских стран, они популярны у националистов и раскручиваются СМИ.

Недавно издание Respublika выпустило статью «Литовский край в иностранных руках». В тексте, как отмечает российская деловая газета «Взгляд», повторяется популярный в Литве миф, выдуманный прибалтийскими политологами и призванный оправдать то, что Вильнюс заглядывается на российские земли. Речь идет об утверждении, что в соглашении, подписанном главами СССР, США и Великобритании по итогам Потсдамкой конференции, якобы говорилось о передаче СССР Кенигсберга лишь на 50 лет.

Этот миф литовские политики пытаются активно внедрять в сознание жителей прибалтийских стран, в перспективе, предполагают эксперты, Вильнюс хотел бы, чтобы во «временную передачу» Кенигсберга поверили бы в Германии и США.

«Миф о том, что Россия владеет Калининградской областью незаконно, внедряется в литовское сознание последовательно и методично. Следующий этап их кампании – сделать так, чтобы мысль о «незаконности» Калининградской области закрепилась в США и Европе (особенно в Германии)», — ранее предупреждал калининградский политолог Александр Носович.

Попытки посадить зерно национализма литовские политики предпринимают и на российской почве — например, весной серьезный скандал разразился после того, как стало известно, что дипломат Бронюс Макаускас занимался организацией выставок в Калининградской области, в ходе которых посетителям старались представить советских солдат в качестве жестоких оккупантов.

Удивительно, но об отделении города на Балтийском море от России иногда говорят не только в Литве, но и в самом Калининграде. Самыми известными сепаратистами здесь являются члены организации «Балтийский авангард русского сопротивления». Их лидер Александр Оршулевич в настоящее время находится под стражей, его арестовали в мае прошлого года.

Оршулевич, как рассказал публицист Олег Луначев,— это поклонник коллаборационистов времен Великой Отечественной войны, при этом в 2016 году, незадолго до задержания, он ездил в Киев, где общался с представителями батальона «Азов» (против многих участников этого формирования в России возбуждены уголовные дела).

Напомним, российские официальные лица неоднократно выражали обеспокоенность тем, что страны Прибалтики на законодательном уровне пытаются переписать историю XX века. В Эстонии, например, в октябре подсчитали «ущерб от советской оккупации». Вильнюс, Рига и Таллин также активно борются с русским языком, лишая законных прав представителей национальных меньшинств.