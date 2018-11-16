«Приманочка, на которую церковь не клюет»: Онуфрий объяснил, почему УПЦ не может быть политической организацией

Киев, 16 ноября. Украинскую православную церковь Московского патриархата хотят превратить в политическую организацию. Об этом заявил митрополит Онуфрий.

По его словам, УПЦ не может быть политической организацией.

«Нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием «поместная церковь», — это приманочка, на которую церковь не клюет», — подчеркнул предстоятель канонической УПЦ.

Украинские власти и неканоническая структура «Киевский патриархат» рассчитывают получить до конца года томос об автокефалии. Однако Константинополь может предоставить его лишь предстоятелю «объединенной» церкви, которую должны выбрать на «объединительном соборе». Его дата еще не назначена.

Русская православная церковь назвала процесс предоставления автокефалии на Украине церковным расколом. 15 октября синод РПЦ объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

Ранее «Страна» написала, что президент Украины Петр Порошенко провел очень эмоциональный разговор с митрополитом Онуфрием. Он позвонил митрополиту канонической православной церкви перед заседанием Архиерейского собора в Киево-Печерской Лавре. За некоторое время до разговора представители Константинополя отправили Онуфрию письмо, где требовали от епископата УПЦ прибыть на встречу с Порошенко. Онуфрий отказался, поскольку УПЦ МП не подчиняется раскольнической структуре.

Порошенко не мог сдержать эмоции и требовал от Онурфия «пойти на попятную». Однако, митрополит сослался на церковные каноны и заявил о невозможности подобного.

Напомним, что Совет епископов УПЦ 13 ноября признал недействительным решение Константинополя по Украине и постановил, что томос об автокефалии углубит раскол, а также усилит церковные конфликты на Украине.