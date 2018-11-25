Десятилетнего жителя Ленобласти наградили за спасение утопающего

В августе 2018 года четвероклассник из города Никольское Максим Трайт отправился в туристический поход с группой школьников из казачьего отряда «Сапсан». Ребята в отряде были подготовлены и получили четкие инструкции — но вмешалась стихия, и трагедии было не избежать, если бы не реакция и смелость 10-летнего мальчишки.

О произошедшем Федеральному агентству новостей рассказала учитель ОБЖ и командир отряда Жанна Решетникова.

«Максим состоит в отряде уже третий год, и этот поход для него был уже далеко не первым. А вот 8-летний мальчик шел с нами в первый раз. Несмотря на предупреждение никуда от группы не отходить, он в какой-то момент выбежал на крутой берег реки, и песок под ним просто обвалился», — вспоминает она.

Пока взрослые не успели даже опомниться, первым на помощь ринулся Максим — не раздумывая.

«Удивительная реакция у такого маленького ребенка. Без малейшего промедления он оказался рядом с попавшим в беду другом и вытащил его на берег. Мы в отряде поддерживаем казачьи традиции и товарищеский дух. Максим проявил его в полной мере», — уверена преподаватель.

Затем спаситель оказал малышу первую медицинскую помощь и успокоил его. Решетникова отметила, что добросердечие мальчик проявляет не только в отряде, но и дома.

«Мама рассказала, что он все время стремится прийти на помощь. Не может пройти мимо животных на улице и постоянно приносит домой раненых кошек и собак», — добавила учитель ОБЖ.

Кроме того, юный герой оказался удивительно скромным и постеснялся говорить с журналистами.

«Он даже на награждение не хотел идти — волновался, что будут задавать вопросы, а он не привык хвастаться», — подвела итог преподаватель.

Отвагу Максима Трайта высоко оценили в Совете Федерации и министерстве просвещения. Сегодня его наградили медалью «За мужество в спасении».