«Окончательно сошли с ума»: Трамп обрушился с критикой на команду Мюллера

Вашингтон, 16 ноября. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследованием так называемого «российского дела». Как заявил Трамп, Мюллер и его коллеги «окончательно сошли с ума».

Как передает американское интернет-издание USA Today, об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter. Трамп назвал «сплошной неразберихой» принцип, по которому Мюллер организовал работу над расследованием.

«Организация работы над расследованием в команде Мюллера — это сплошная неразбериха. Они не нашли доказательств сговора и окончательно сошли с ума», — цитирует Трампа «ПолитРос».

Американский президент подчеркнул, что Мюллер и его сотрудники кричат и угрожают людям, добиваясь от них нужных ответов. Трамп заявил, что команда Мюллера является позором США. По словам главы США, члены команды являются «злыми людьми», а сам спецпрокурор, восемь лет проработавший на Обаму, - очень конфликтный. Их, как считает Трамп, не беспокоит сколько жизней они разрушат.

«Настоящая охота на ведьм, ни на что другое в американской истории не похожая!» — подытожил американский лидер.

В настоящее время оппозиционные республиканцам политики в США продолжают проталкивать законопроект, который бы защитил от увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера. Несколько американских сенаторов уже призвали проголосовать по законопроекту после того, как Трамп отправил в отставку генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

США начали бездоказательно обвинять Россию в якобы имевшем место «вмешательстве» в американские внутренние дела после того, как победу на президентских выборах одержал Дональд Трамп. Расследование так называемого «российского дела» ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако, как ранее напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров, Мюллеру до сих пор не удалось найти факты, которые бы могли доказать предъявляемые Москве обвинения.