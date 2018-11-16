Быть человеком: инструктор Дмитрий Асланов тренирует детей с задержками в развитии. ФАН-ТВ

Тренер по дзюдо Дмитрий Асланов уже больше 6 лет бесплатно работает с детьми, у которых серьёзные проблемы со здоровьем. Они занимаются в группе вместе с обычными детьми.

«Мы этим занимаемся с обычными ребятами и с ребятами, у которых есть проблемы с речью, со слухом. У некоторых есть синдром ДЦП, ЗПР. Решился на это абсолютно легко. Они такие же люди, как и мы, и вполне интегрируются в общество. Вот даже сейчас в группе присутствует один из таких ребят», — рассказывает Дмитрий Асланов, тренер по дзюдо.

Для ребят Дмитрий Асланов является не только тренером в спортивном зале, но и близким другом, с которым всегда можно поговорить.

«Они практически все с какими-то своими талантами. Одна из моих воспитанниц пряла мне всякие поделки, картинки из бисера. Они у меня дома хранятся, очень красивые. Мне было приятно», — отмечает Дмитрий Асланов, тренер по дзюдо.

Занятия проходят в центре физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района. Личную инициативу Дмитрия поддерживает руководство центра.