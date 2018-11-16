Путин осмотрел лаборатории ведущего завода по производству инсулина в России

Санкт-Петербург, 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин в Петербурге осмотрел новое предприятие ведущего производителя инсулинов в России компании «Герофарм». По его словам, одним из поводов для посещения этого завода стал международный День борьбы с диабетом, отмечаемый 14 ноября.

Глава компании Петр Родионов рассказал главе государства, что на новом заводе «Герофарма» производятся все известные субстанции инсулина. При этом он заметил, что несмотря на то, что производство использует зарубежное оборудование, все технологии производства разработаны российскими учеными и технологами.

Президенту продемонстрировали лаборатории предприятия, ознакомив с химическими процессами, проводимыми сотрудниками «Герофарма». Родионов вновь подчеркнул, что все процессы разработаны и поддерживаются именно отечественными специалистами, в том числе генетиками.

Несмотря на высокую оснащенность и успешную работу, глава компании признался, что завод сталкивается и с рядом трудностей. Одной из них, по его словам, является, отсутствие на отечественных рынках необходимых «корпусов» для расфасовки препаратов. Однако Родионов выразил надежду, что в будущем эту проблему решат, благодаря чему станет возможна бесперебойная поставка на рынок препаратов инсулина.

Напомним, ряд поручений по развитию производства в России инсулина и его аналогов Путин подписал в 2015 году. В частности, глава государства распорядился проверить производственные мощности отечественных производителей инсулинов, соблюдение ими условий производства, а также уровень качества их продукции.