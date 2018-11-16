Ученые определили «худший период» в истории человечества

Вашингтон, 16 ноября. Историк Средневековья из Гарварда Майкл Маккормик вычислил самый худший год в истории человечества и объяснил, почему пришел к такому выводу.

Маккормик и его коллеги заявили, что 536 год нашей эры был едва ли не «самым худшим, чтобы оставаться в живых». Дело в том, что Европа, часть Азии и Ближний Восток погрузились на 18 месяцев в так называемый «загадочный туман».

«Ибо солнце светило без яркости, как луна, в течение всего года», — приводят ученые слова византийского историка Прокопия.

Из-за нехватки солнечного света на континентах произошло снижение среднегодовой температуры на 1,5–2,5 градуса. Похолодание привело к неурожаю, а значит и к повсеместному голоду. Ирландские историки называют этот период как «неурожай хлеба с 536 по 539 год».

Однако и после этого жителям планеты пришлось несладко. В 541 году началась мировая эпидемия чумы. Свидетели трагедии описывали гибель миллионов людей на Востоке и в Европе.

Современные же ученые выявили причину происхождения «загадочного тумана». К его появлению привело извержение вулкана в Исландии в начале 536 года. Кроме того, еще два раза — в 540 и 547 годах — последовали массированные извержения.