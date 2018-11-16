Суд обязал ГПУ расследовать поездку Порошенко на Мальдивы по поддельным паспортам
Киев, 16 ноября. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины начать досудебное расследование по факту поездки украинского президента Петра Порошенко и членов его семьи на Мальдивы по поддельным паспортам. Об этом заявил экс-зам генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.
По его словам, 15 ноября Печерский суд Киева обязал генпрокуратуру Украины зарегистрировать уголовное производство и провести расследование в отношении лиц, которые помогли Петру Порошенко и его семье выехать в отпуск на Мальдивы по поддельным документам в январе 2018 года. Он также добавил, что ГПУ обязано возбудить уголовное дело по факту незаконного использования служебного положения и изготовления поддельных документов в отношении сотрудников СБУ, управления государственной охраны, а также миграционной и фискальной служб.
По мнению Кузьмина, сотрудники выше указанных ведомств изготовили для президента Украины и членов его семьи поддельные документы, которые были использованы для выезда за границу. Он также добавил, что суд принял данное решение еще 4 мая, однако по требованию администрации президента Украины вердикт был оглашен шесть месяцев спустя.
Напомним, в начале 2018 года украинские журналисты сообщили о тайном отдыхе Порошенко и членов его семьи на Мальдивах. По данным журналистов, 1 января 2018 года из Киева на Мальдивы вылетел чартер, на борту которого были зарегистрированы пассажиры: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко. 8 января чартер с этими пассажирами вернулся обратно в Киев. По предварительным данным, на борту чартера находился президент Украины и члены его семьи, которые дважды пересекли украинскую границу по паспортам, выданным на чужие имена.