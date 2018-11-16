Берлин, 16 ноября. Германия не сможет в последнюю минуту отказаться от проекта «Северный поток — 2», так как это сильно ударит по ее имиджу, считает немецкий политолог Александр Рар.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья к Германии через Балтийское море. С резкой критикой проекта выступают Соединенные Штаты, которые хотят продвинуть поставки своего сжиженного газа в Европу, Украина и ряд других европейских стран. Германия, несмотря на призывы партнеров отказаться от «Северного потока — 2», выдала все необходимые разрешения для реализации проекта.

Рар в эфире канала UkrlifeTV отметил, что большинство европейцев считает «Северный поток — 2» коммерческим проектом. И об этом не раз говорила и российская сторона. Но политическая сторона вопроса для европейцев, в том числе для Берлина, состоит в договоренности Москвы и Киева, чтобы Украина осталась одним из транзитеров российского или центрально-азиатского газа через Восточную Европу на Запад, считает политолог. По мнению Рара, этот разговоров «уже созрел», но стороны должны вести его без каких-либо посредников.

«Немцы уже не могут отказаться от «Северного потока», ведь они полностью потеряют лицо. Ведущие члены правительства и политики говорят о том, что понимают, что это сложный проект, но они не могут от него отказаться и приводят в принципе те же доводы, что и я. Это даже не мои личные доводы, а общеевропейские, которые должны убедить противников этого проекта в нашей правоте», — объяснил он.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что Берлин не придерживается такой критичной позиции по отношению к «Северному потоку — 2», как руководство Украины. По словам немецкого политика, Германия готова учесть мнение Украины в вопросе реализации проекта. Меркель, в частности, упомянула о планах заключить транзитный договор, согласно которому Киев получит некие гарантии на транзит российского газа в определенном размере.

Российская корпорация «Газпром» неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность договора. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Украина как транзитер доказала свою ненадежность. По его словам, газотранспортная система Украины находится в настоящее время в достаточно тревожном состоянии.