Автомобильный мост обрушился в Киеве: опубликованы фото и видео

Киев, 16 ноября. Автомобильный мост частично обвалился на улице Строителей в Киеве. По словам очевидцев, на пешеходной части моста лопнула и обрушилась плита, в результате чего образовался провал, занимающий почти всю ширину тротуара.

Сотрудники коммунальных служб заявили, что, вероятнее всего, обвал вызвала тяжелая техника, которая выехала на пешеходную часть. К примеру, это могла быть снегоуборочная машина. В настоящее время специалисты ограничили движение по первой полосе.

«Здесь около 40 минут назад провалился мост. Провалился на территории, где ходят пешеходы. На данный момент здесь работаю сотрудники коммунальных служб, они пытаются положить новую плиту. Пока тут есть узкая кромка асфальта, по которой пешеходы могут пройти», — рассказывает киевлянка, которой удалось снять на видео процесс ремонтных работ.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда в украинской столице происходят обвалы. Так, например, 6 ноября возле железнодорожного вокзала Киева провалился асфальт. Кроме того, в конце июля на пересечении улиц Кирилловской и Телиги обрушился путепровод.