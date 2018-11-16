Сотрудникам «Аэрофлота» запретили пользоваться смартфонами в офисе

Москва, 16 ноября. Сотрудникам российской компании «Аэрофлот» запретили в рабочее время пользоваться телефонами и другими устройствами с возможностью фото- и видеозаписи. Соответствующее постановление опубликовано в социальных сетях.

«Запретить работникам использовать в рабочее время в офисных помещениях ПАО «Аэрофлот» мобильные телефоны и иные устройства, позволяющие производить аудиозапись и/или видео- и фотосъемку», — сказано в документе.

В документе также отмечается, что ряд сотрудников могут пользоваться устройствами для служебных целей. В пресс-службе компании подтвердили информацию ТАСС о том, что было принято соответствующее постановление.

В компании заявили, что цель данного приказа – обеспечить безопасность компании с государственным участием. В компании отметили, что последний вброс информации с данным приказом еще раз подтверждает необходимость такого решения.