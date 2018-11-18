Дамаск, 18 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих террористам, при прочесывании района Даръа аш-Шарки. Соответствующую информацию предоставил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого офицера, во время осмотра освобожденной деревни Найма сирийские бойцы нашли склад и штаб-квартиру, где боевики хранили оружие. Среди боеприпасов были самодельные взрывные устройства (СВУ), мины, ракетные гранаты, а также многое другое. Большинство устройств были изготовлены самими боевиками и использовались преимущественно в этом районе.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На кадрах можно заметить, что САА удалось изъять самодельные ракеты, провода, готовое взрывчатое вещество или компоненты для его приготовления.

Это далеко не первый случай, когда сирийская армия натыкается на оружие террористических группировок, покинувших провинции республики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что солдаты сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия, снарядов и устройств террористов на территории освобожденных районов провинций Эль-Кунейтра и Даръа.

В ходе прочесывания населенных пунктов и городов провинций Даръа и Эль-Кунейтра сирийскими военными было найдено множество боеприпасов боевиков, спрятанных в подземных складах.

Среди обнаруженных боеприпасов были тяжелые и средние ракеты, ракеты-носители, произведенные в Израиле, самодельные ракетные установки, тяжелые пулеметы, 23-миллиметровые минометы, 120-миллиметровые минометы, а также ручные противотанковые гранатометы и транспортные средства из Израиля.

Кроме того, в ходе раскопок инженерные подразделения сирийской армии наткнулись на химическое оружие, коммуникационные устройства, токарные станки для изготовления оружия, приборы ночного видения. Как заявил местный командир, это в первую очередь доказывает факт того, что террористические группировки получают поддержку западных стран.