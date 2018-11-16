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Apple начнет снимать кино

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Apple начнет снимать кино

Вашингтон, 16 ноября. Американская компания Apple, прославившаяся благодаря своей технике, займется производством фильмов и телешоу.

Как стало известно, Apple заключила контракт с компанией A24. Вторая организация сняла несколько фильмов, которые были удостоены кинопремии «Оскар», в частности «Эми», «Леди Берд» и «Лунный свет».

Как передает телеканал CNBC, Apple и A24 планируют снимать полнометражные художественные картины, а также телешоу. Весь контент будет бесплатно показан для пользователей устройств Apple.

Apple начнет снимать кино

Как предполагают журналисты, таким образом производитель смартфонов iPhone намерен завоевать доверие зрителей и расширить аудиторию. Предполагается, что проект будет запущен в в 2019 году.

Автор: Катерина Иванова
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