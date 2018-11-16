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Высокопоставленный борец с коррупцией Алтайского края арестован за взятку

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Высокопоставленный борец с коррупцией Алтайского края арестован за взятку

Москва, 16 ноября. Следственный комитет России арестовал начальника антикоррупционного управления ГУ МВД по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого по делу о получении взятки.

Надвоцкого подозревают в получении взятки. Высокопоставленного полицейского арестовали вместе с экс-полицейским Евгением Гречишкиным. Полицейский получил через посредника от бизнесмена пять миллионов рублей за прекращение проверок его предприятий. Об этом сообщает Следственный комитет России в WhatsApp

Отметим, что Надводский работал в органах с 1992 года. В 2001 году его назначили заместителем начальника регионального УБЭП. В 2006 году он стал начальником УБЭП по Алтайскому краю

Автор: Денис Коробейников
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