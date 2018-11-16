Сирия получила право выдавать документы Международной морской организации

Дамаск, 16 ноября. Международная морская организация (IMO) добавила Сирию в «белый список», что позволит Дамаску выдавать документы международного образца, подтверждающие квалификацию моряков. Об этом сообщает министерство транспорта САР.

«Минтранспорта Сирии получило разрешение IMO на включение в «белый список» организации»​​, — говорится в сообщении пресс-службы канцелярии премьер-министра Сирии.

Глава Организации по обучению судоходному делу Мухаммад Ахмад рассказал агентству SANA, что САР не могла выдавать документы о квалификации моряков последние 17 лет. Документы не признавались на международном уровне из-за того, что Дамаск не был включен в «белый список» IMO.

Ахмад добавил, что включение в «белый список» позволит САР привлекать больше студентов, а также развивать морское дело, стимулировать инвестиции и поощрять владение судами в САР. Газета Tishreen пишет со ссылкой на Минтранс САР, что включение в список позволит Дамаску стать центром распределения российского зерна на Ближнем Востоке.