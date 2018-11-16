Сирия: зачем США пытаются убедить Россию в необходимости вывода иранских войск

Соединенным Штатам Америки по-прежнему не дает покоя присутствие Ирана на территории Сирии. Пытаясь в первую очередь обеспечить интересы Израиля, американцы продолжают требовать вывода проиранских сил из арабской республики. Эту тему, выступая на брифинге, снова поднял спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы не видим, чтобы это было в чьих-то интересах, чтобы (на территории Сирии. — Прим. ФАН.) были иранские силы, возможности по проецированию силы, в частности ракеты небольшого радиуса действия, которые могут угрожать другим странам. <…> Наша задача в том, чтобы убедить всех, включая россиян, что это (вывод иранских сил. — Прим. ФАН.) лучший способ обеспечить мирный результат, стабильность и безопасность не только в Сирии, но и во всем регионе», — заявил Джеффри.

Подобные слова из уст американских представителей звучат не впервые. Не так давно, например, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США призывали в ООН «к консенсусу относительно того, что Иран и подконтрольные ему силы не должны сохранять присутствие в Сирии».

«Ответственность за вывод иранских сил из страны лежит на сирийском правительстве, которое несет ответственность за его присутствие там. Мы ясно дали понять: пока Сирия не добьется полного вывода поддерживаемых Ираном сил, она не получит ни единого доллара от США на реконструкцию», — пытался шантажировать Дамаск Помпео в первой половине октября.

В данной ситуации тот факт, что США требуют от сирийского правительства вывода иранских частей, вызывает, мягко говоря, недоумение. В отличие от тех же американцев, Иран находится на территории Сирийской Арабской Республики по официальному приглашению Дамаска. И для возвращения стабильности и безопасности не только в Сирии, но и во всем регионе необходимо, чтобы арабскую республику покинули, прежде всего, войска, которые находятся там на незаконной основе. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал востоковед Андрей Онтиков.

«Иранцы находятся по приглашению законных властей, а значит, законным сирийским властям решать, останется Иран или нет. Американцы же такого приглашения не имеют», — подчеркнул эксперт.

Более того, американское присутствие негативно сказывается на обстановке в Сирии. Авиация коалиции регулярно наносит удары, в ходе которых гибнут мирные жители. Буквально вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала на брифинге, что американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов. В ходе только последней бомбардировки США двух деревень Абу-Бадран и Ас-Суса погибли 23 мирных жителя.

«Кроме этого, в данном контексте можно упомянуть и огульную политику по поддержке сепаратистских тенденций в курдской среде. Это тоже не способствует стабильности. Что же касается шантажа по поводу предоставления каких-либо средств для восстановления Сирии, сами сирийцы отказываются их получать. Они открыто заявляют, что не хотели бы допускать к процессам восстановления своей страны тех, кто непосредственно участвовал в разрушении Сирии. Разумеется, речь в первую очередь идет об американцах», — объяснил Андрей Онтиков.

Эксперт также обратил внимание и на то, что в этот раз представитель США попытался убедить в необходимости вывода Ирана из Сирии Россию.

«С одной стороны, мы согласны с тем, что, в конце концов, в Сирии не должно остаться иностранных войск, с другой стороны, наша позиция заключается в том, что не нам определять вопрос о присутствии иностранных войск, которые находятся на территории арабской республики на законных основаниях. Это все-таки преференции сирийских властей. Однако Россия выступает за то, чтобы Сирию покинули иностранные войска, находящиеся там незаконно», — отметил востоковед.

И вряд ли у США получится изменить мнение российской стороны в свою пользу, особенно после инцидента со сбитым в небе над Средиземным морем самолетом ВКС РФ Ил-20. Если до этого Россия еще могла как-то учитывать интересы Израиля, который также заинтересован в выводе иранских войск, то после провокации, совершенной летчиком ЦАХАЛ, вряд ли мы должны прилагать какие-то усилия для вывода иранских войск.