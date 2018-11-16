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Лавров и глава МИД ЮАР «сверят часы» по актуальным вопросам

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Лавров и глава МИД ЮАР «сверят часы» по актуальным вопросам

Москва, 16 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдайв Сусулу проведут переговоры 21 ноября. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова. 

Сусулу прибудет в Москву для участия в заседании Российско-Южноафриканского Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, который пройдет с 20 по 22 ноября.

В ходе ее визита планируется проведение встречи с Лавровым, на которой стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего стратегического партнерства. Лавров и Сусулу намерены акцентировать внимание на научно-техническую, гуманитарную сферы взаимодействия.

«Предстоит «сверить часы» по актуальным вопросам международной повестки дня с учетом итогов саммита БРИКС, состоявшегося в Йоханнесбурге 25–27 июля, и избрания ЮАР непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2019–2020», — говорится в сообщении МИД РФ.

Автор: Дарья Смолина
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