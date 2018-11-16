РФ готова поставить Белоруссии любое оружие в рамках союзнических обязательств

Минск, 16 ноября. Россия готова поставить Белоруссии любое вооружение, которое не противоречит союзническим обязательствам двух государств. Об этом заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

По его словам, Москва готова предоставить Минску военную помощь в рамках союзнических обязательств.

«Любая необходимая помощь будет оказана в той должной форме и мере, которая будет соответствовать развивающейся ситуации», — сказал Бабич журналистам.

Посол также добавил, что в случае необходимости Россия готова выполнить союзнические обязательства, отметив, что РФ не разделяет себя с Белоруссией в военном плане.